الإمارات يتعاقد مع عامر عمر ومحمد المعيني

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أعلن نادي الإمارات، عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع اللاعبين عامر عمر ومحمد المعيني، ليكونا ضمن صفوف الصقور في الموسم المقبل، وتأتي هذه الصفقة ضمن الخطة التي يسعى الجهاز الفني إلى تطبيقها لدعم الفريق بلاعبين من خارجه.

وأوضح المنسق الإعلامي لنادي الإمارات، خالد النقبي، في تصريحات صحافية، أن التعاقد مع اللاعبين جاء لمدة موسم واحد فقط، وسبق لعامر عمر اللعب لأندية الوحدة وبني ياس والشارقة، قبل التوقيع للإمارات، بينما خاض اللاعب محمد علي المنيعي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، رحلة مع أندية: الشارقة، النصر، الأهلي، دبي، حتا، دبا الفجيرة، الظفرة، وكان معاراً من الأخير إلى نادي اتحاد كلباء، قبل أن يوقع للإمارات لموسم واحد.

من جانب آخر، يواصل الفريق الأول بنادي الإمارات تدريباته اليومية، بقيادة المدرب التونسي جلال قادري، حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، يوم الجمعة المقبل، وقرر الجهاز الفني عدم خوض أي وديات في المعسكر الداخلي بالإمارات، على أن تكون البداية في صربيا بمباريات متدرجة المستوى.