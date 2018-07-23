إعادة تشكيل «تنفيذية الصالات» برئاسة عبدالملك جاني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعاد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، برئاسة عضو مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني، وخميس حسن الشامسي ممثلاً لاتحاد الكرة، وتضم اللجنة أيضاً كلاً من عمران عبدالله النعيمي وسعيد علي العاجل وعبدالله الشحي وشهاب العوضي وحارب الرميثي.

وستعقد اللجنة الجديدة اجتماعها الأول في الخامسة من مساء اليوم، بمقر اللجنة، وحرص عبدالملك جاني على توجيه الشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، على إسناد ملف التشكيل الجديد إليه، بعد أن تم حل اللجنة السابقة، بسبب اختيار محسن مصبح لرئاسة إدارة شركة كرة القدم في نادي الشارقة، وقال: «أتمنى أن نوفق في إكمال مسيرة الذين سبقونا في العمل باللعبة، وهي بلاشك، ليست غريبة عنا، وسنبذل أقصى الجهود لأجل الارتقاء باللعبة، والوصول بها إلى أعلى الدرجات».