هزيمة رابعة لمنتخب الشباب في «السلة العربية»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

واصل المنتخب الوطني للشباب عروضه غير المقنعة بخسارته أول من أمس، أمام الأردن بفارق 10 نقاط وبنتيجة «62-72»، وتسجيل الخسارة الرابعة له ضمن البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة تحت 18 عاماً، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة سبعة منتخبات عربية، ويسدل الستار عنها 24 الجاري.

ففي مباراة لحساب الجولة الخامسة من الدور التمهيدي، فرط الأبيض الشاب بفرصة المنافسة على رابع البطاقات المؤهلة إلى المربع الذهبي، بعد أن أودت الخسارة أمام الأردن، بتجميد رصيد المنتخب عند حالة الانتصار الوحيدة التي جاءت في الجولة الرابعة على حساب الجزائر «69-51»، خصوصاً أن الأبيض استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام تونس «66-64»، التي اتبعت بهزيمتين متتاليتين أمام منتخبي مصر والسودان بواقع «58-74» و«55-59» على التوالي.

كما شهدت جولة أول من أمس، مواصلة كل من تونس ومصر ملاحقتهما لمنتخب البحرين المتصدر، عقب فوز صعب لتونس على حساب الجزائر «66-64»، وتخطى الفراعنة حاجز الـ100 نقطة بفوزهم على السودان «102-33».

وفي تفاصيل لقاء الأبيض، نجح المنتخب الأردني في كيفية حصد انتصاره، بنيله الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة «13-9 و18-9»، فيما اكتفى الأبيض بنيل أفضلية خجولة في الفترتين الثانية والرابعة بواقع «18-16 و26-25» اللتين لم تكنا كافيتين للعودة بنتيجة المباراة.

من جهته، أكد مدير المنتخب راشد النقبي، أن «عامل الإجهاد البدني بخوض المنتخب لخمس مباريات متتالية كان وراء تلقي الأبيض لخسارة غير متوقعة أمام الأردن». وقال النقبي في تصريحات صحافية، إن «لاعبي الأبيض افتقدوا عنصر التركيز الذي كان السمة الأبرز لهم في تحقيق انتصارهم في الجولة الماضية على حساب الجزائر، خصوصاً على صعيد الرميات الثلاثية والمتوسطة التي سجلت تراجعاً بنسب ملحوظة أمام الأردن».

موضحاً: «اكتفى لاعبو المنتخب بتسجيل أربع رميات ثلاثية من أصل 18 محاولة، فضلاً عن اكتفائهم بتسجيل 12 رمية حرة من أصل 18 أتيحت لهم، وانتهاءً بـ25 متابعة هجومية ناجحة من أصل 35».

- فرط المنتخب في فرصة التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن حقق فوزاً وحيداً على حساب الجزائر «69-51».