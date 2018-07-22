المهرة هند تسعى لفوز ثانٍ في «الوثبة ستاليونز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسعى المهرة «هند» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتحقيق فوز ثانٍ بسباق الوثبة ستاليونز، الذي يقام اليوم بمضمار لاتست دوبوش الفرنسي.

ويقود «هند» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبتيكا» الفارس جيمي مارتن، تحت إشراف المدرب ديفيد موريسون، في السباق البالغ طوله 1400 متر وجائزته المالية 25 ألف يورو.

وكانت «هند» قد حلت في المركز الثالث في أول مشاركة لها في سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وحققت «هند» فوزها الأول بسباق الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر بمضمار رويان الفرنسي في 13 مايو الماضي.

وجاء فوزها بفارق طول عن المهرة «سوريدي» للمالكة لوتيتيا دولاس، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة ديفيد ميشو، بعد أداء قوي خلال مجريات السباق، وقطعت «هند» مسافة السباق في زمن وقدره 1:56:90 دقيقة.

وواصلت «هند» مسلسل انتصاراتها حين حققت فوزها هذه المرة بسباق «قوائم» لمسافة 1300 متر على مضمار دوندخت الهولندي في الثامن من يوليو الجاري.

وجمعت «هند» مكاسب مالية بلغت 20 ألفاً و600 يورو، من إجمالي سبع مشاركات خاضتها خلال موسمين.

وتواجه «هند» ستة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «الشموس» للنجيفي ريسنج بإشراف شارل غوردين، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو.

وتسعى «هند» لمواصلة انتصارات خيول «ياس» هذا الموسم البالغة 16 فوزاً، أبرزها عبر الجواد «شهم» الفائز بسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى بمضمار لونج شامب، فيما حقق ثنائية كل من «تيمور» و«باسل» و«بلقيس».

وينافس على اللقب «دالماز لوتوا» لانتوني لوبيز، وبإشراف المالك نفسه وبقيادة ريكاردو سوسا فيريرا، و«أهذر» لجان مارك دو فاتريجانت، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة اورتيز منذزابل.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا، ضمن النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، بشعار «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

27 سباقاً في كأس الوثبة

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث أضيفت هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي والعين.