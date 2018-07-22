ليما يغادر معسكر الوصل بألمانيا للعلاج في البرازيل

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

قال مصدر مسؤول، في نادي الوصل، إن اللاعب البرازيلي فابيو ليما، سيغادر معسكر الفهود في ألمانيا للسفر إلى البرازيل، اليوم، للعرض على طبيب نادي فلامنغو البرازيلي، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته في أحد التدريبات هناك.

ولم يُوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب، أو مدة غيابه المتوقعة عن الفريق الأول لكرة القدم. وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدت إصابة اللاعب في غضروف الركبة، وأنه سيمضي بعض الوقت في بلاده للعلاج، رفقة مجموعة من الخبراء المتخصصين هناك.

في حين أكد الحساب الرسمي لنادي الوصل، على «تويتر»، أن اللاعب سيعود إلى دبي، من أجل عرضه على طبيب نادي فلامنغو الموجود في دانة الدنيا. وتأكد غياب ليما عن مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة السعودي، في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، والمقرر أن تقام على ملعب زعبيل يوم 11 من أغسطس المقبل. وكانت وسائل إعلام في تركيا قد أكدت أن نادي بشكتاش ينوى طلب الحصول على خدمات ليما، للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل. وقالت صحيفتا «إيه سبورت» و«فوتو ماك»، اللتان تصدران في تركيا، إن رغبة نادي بشكتاش في التعاقد مع مهاجم الوصل، تأتي بعد رحيل مهاجمه البرازيلي تاليسكا، للاحتراف في الدوري الصيني.

من ناحية أخرى، طلب نادي النصر السعودي خوض مباراة ودية مع فريق الوصل، خلال معسكرهما المقام في ألمانيا، إلا أن العرض لايزال محل دراسة من قبل الجهاز الفني للوصل. وكان الوصل قد خاض أمس ثانية مبارياته الودية أمام فريق الفجيرة، العائد هذا الموسم إلى دوري الخليج العربي، حيث استغل مدرب الفهود، الأرجنتيني جوستافو كنتيروس، التجربة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الزمالك المصري، التي تعرض فيها الفريق للخسارة بنتيجة 1-5.

ومن المقرر أن ينقل الوصل معسكره من ألمانيا إلى مدينة مالاغا الإسبانية، إذ سيقيم المرحلة الثالثة من معسكره هناك، يتخللها خوض عدد من اللقاءات الودية.

يُذكر أن المرحلة الأولى من إعداد الوصل انطلقت يوم 26 يونيو الماضي، واستمرت حتى الخامس من الشهر الجاري، في إطار تحضيراته للموسم الجديد.