الوصل يوضح أسباب مغادرة "ليما" معسكر ألمانيا

المصدر: سيد مصطفى -دبي

أوضح مصدر مسؤول في نادي الوصل، أن البرازيل فابيو ليما، سيغادر معسكر الفهود في ألمانيا للسفر إلى البرازيل، للعرض على طبيب نادي فلامنغو البرازيلي، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته في احدى التدريبات هناك.

ولم يُوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب أو مدة غيابه المتوقعة عن الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدت إصابة اللاعب في غضروف الركبة، وأنه سيمضي بعض الوقت في بلاده للعلاج رفقة مجموعة من الخبراء المتخصصين في بلاده.

في حين أكد الحساب الرسمي لنادي الوصل على "تويتر" أن اللاعب سيعود إلى دبي من أجل عرضه على طبيب نادي فيلامنغو المتواجد في دانة الدنيا.

وتأكد غياب ليما عن مواجهة فريقه أمام اتحاد جده السعودي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، والمقرر أن تقام على ملعب زعبيل يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

وكانت وسائل اعلام في تركيا قد أكدت أن نادي بشكتاش ينوى طلب الحصول على خدمات ليما للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفتا ايه سبورت وفوتو ماك اللتان يصدران في تركيا، أن رغبة نادي بشكتاش في التعاقد مع مهاجم الوصل تأتي بعد رحيل مهاجمه البرازيلي تاليسكا للاحتراف في الدوري الصيني.

