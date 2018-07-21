محمد عبدالله حسن لم يتلقَّ عرضاً للاحتراف في الدوري الصيني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفى مصدر مُقرب من الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، أن يكون قد تلقّى أية عروض من الاتحاد الصيني لكرة القدم، لاحتراف التحكيم هناك في الموسم المقبل، بعد تألقه في مونديال روسيا.

وكانت وسائل إعلام في الصين قد أكدت أن الإماراتي محمد عبدالله حسن، والمصري جهاد جريشة، مرشحان للاحتراف في دوري المحترفين الصيني. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «محمد عبدالله حسن تلقى هذا العرض الموسم الماضي، لكنه اعتذر عنه، لرغبته في عدم الابتعاد عن دوري المحترفين الإماراتي».

يذكر أن محمد عبدالله حسن، قد شارك أخيراً في مونديال روسيا، حيث أدار مباراة فرنسا والبيرو في مرحلة دوري المجموعات، وظهر بمستوى مميز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد اختار الحكم الإماراتي ضمن قائمة ضمت أربعة حكام ساحة عرب: هم الإماراتي محمد عبدالله حسن، والمصري جهاد جريشة، والبحريني نواف شكرالله، والجزائري عابد شريف مهدي.