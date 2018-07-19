عموري يكشف سر خروجه ليلة نهائي خليجي 23: ذهبت إلى الحلاق

المصدر: معاذ كمبال-العين

كشف قائد فريق العين، الدولي عمر عبد الرحمن لأول مرة عن مكان خروجه ليلة مباراة منتخب الإمارات أمام عمان في نهائي كأس الخليج الـ23 التي اقيمت في الكويت أخيرا، وقال أنه ذهب بصحبة زميليه علي مبخوت ومحمد فوزي الى الحلاق.

وقال "عموري" في تصريحات في برنامج على "يوتيوب" مع الإعلامي أنس بوخش "أريد الحديث عن نقطة، نحن كلاعبين في المنتخب لا نقصر على الإطلاق سواء كنا داخل أو خارج الدولة، خلال دورة كأس الخليج العربي خرجنا أنا وعلي مبخوت ومحمد فوزي ليلة المباراة وذهبنا للحلاق وهو امر عادي وتعودنا عليه في المنتخب وعدنا تحديداً في الساعة العاشرة و22 دقيقة وفي اليوم التالي لعبنا المباراة ولكننا خسرنا النتيجة".

وكان منتخب الامارات قد خسر المباراة النهائية لكأس الخليج الـ23 بداية العام الجاري، بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، حيث أهدر عمر عبدالرحمن ركلتي جزاء خلال المباراة مما أثار شكوكا في خروجه للسهر ليلة المباراة بصحبة مبخوت وفوزي.

وتابع: "عقب المباراة تحدثوا عن أننا خرجنا في سهرة وهو ما لم يحدث كما ذكرت، بالنسبة لي لم أصمت ورفعت قضية والأيام ستظهر الحقيقة وانا وصلت لمرحلة لن أسامح إي شخص يسعى لتشويه سمعتي، إي شخص لديه الحق في أن يقول رأيه أو يعاتب عمر، أكثر ما كان يضايقني أن البعض صدق أننا خرجنا لقضاء سهرة دون أن يتحرى".

وتابع: "أنا متأكد أننا إذا فزنا في تلك المباراة لم يكن أحد ليتحدث ويمكن أن تقوم بأي شيء ويجدون لك العذر ولكن في وقت الخسارة فإن البعض يحاسبك حتى على طريقة لبسك، بالتأكيد كلنا كنا نتمنى الفوز في تلك المباراة والحصول على اللقب ولكن الحظ لم يحالفنا فيها".

وعن ضياع ركلة الجزاء التي سددها في نهائي كأس الخليج أمام المنتخب العماني، قال: "في المنتخب الوطني خلال فترة مهدي علي كان هنالك ترتيب حول من ينفذ ركلة الجزاء بداية من أحمد خليل ومن ثم عمر وبعدي علي مبخوت وبعد رحيل المدرب مهدي تغير الترتيب وأصبح أحمد خليل أولاً وعلي مبخوت ثانياً وعمر ثالثاً وفي نهائي كأس الخليج كان علي يستعد للتنفيذ وأنا طلبت منه وهو وافق ولكن لسوء الحظ ضاعت وأنا أتحمل المسؤولية".