الفجيرة يواجه الوصل والاتحاد والظفرة في ألمانيا

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

دشن الفريق الأول لنادي الفجيرة، أمس، تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في ألمانيا، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد وصوله مساء أول من أمس لمكان إقامته في مدينة نورمبيرغ.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الفجيرة عبدالله بن قانون لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق سيخوض ست مباريات ودية خلال المعسكر، منها ثلاث مباريات أمام فرق عربية ومثلها أجنبية، وستكون أولى المباريات أمام نادي الوصل بتاريخ 21 من الشهر الجاري، وسيلعب تباعاً بقية المباريات أمام كل من فرق فورتونا جان ريغينسبورغ الألماني، قبل أن يلتقي مع اتحاد جدة السعودي في الأول من أغسطس المقبل، ثم يواجه فريقي راين ام ليتش وبايرن ليغا بوكال، وتختتم المباريات الودية بلقاء الظفرة في السابع من أغسطس المقبل.