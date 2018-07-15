محمد بن زايد يبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفرنسا تتويج منتخبها بطلا لكأس العالم 2018 بعد فوزها على كرواتيا في المباراة الختامية لمونديال كأس العالم والتي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلا لكأس العالم 2018 ، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار ، كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة".