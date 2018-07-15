انطلاق فعاليات النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن نادي دبي لأصحاب الهمم، أمس، فعاليات النشاط الصيفي الذي يقيمه تحت شعار «عام زايد»، ويقام في مقر النادي حتى 16 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 300 مشارك.

وستشهد الفعاليات إقامة أكثر من 180 ورشة عمل ونشاط للمشاركين في الفئات الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية، والورش الفنية هذا العام تركز على جوانب الإبداع والابتكار، علماً بأن النادي فتح باب التسجيل مجاناً لجميع أصحاب الهمم.

ورحب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، بالمشاركين الذين سخر لهم النادي كل السبل لقضاء أفضل الأوقات خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة الصحية والبدنية والعقلية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الكامنة، وقال: «تشهد هذه النسخة زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين تجاوباً مع النشاطات المتنوعة التي نقدمها مجاناً في هذه النسخة كخدمة بسيطة تجاه هذه الفئة من المجتمع، التي تستحق كل الدعم، ونسعى لتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات وتعزيز روح الولاء وحب الوطن والبذل والعطاء والتحدي، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية».