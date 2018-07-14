بكوادر اماراتية ختام دورة اللياقة الرياضية في المدينة المنورة

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتمت عصر اليوم في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية دورة المستوى الاول التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، وبكوادر اماراتية، وبحضور رئيس الاكاديمية عبد الكريم محمد سعيد، وحظيت بمشاركة كبرى للرياضيين السعوديين، وتناولت المحاضرات عدد من المواضيع الهامة وأبرزها التغذية السليمة قبل وبعد ممارسة الرياضة وكيفية الحد من تناول المكملات الغذائية والابتعاد عن المنشطات، والاحماء الصحيح، ومواضيع أخرى، وحاضر في الدورة التي شارك بها 36 رياضيا ورياضية، المحاضر الدولي جعفر إشكناني، والحكم الدولي وليد عبد الكريم، والحكم الدولي جاسم إشكناني، وتعد دورة المدينة المنورة الرابعة في المملكة العربية السعودية بعد ان اقيمت في كل من الرياض وجدة والدمام.

وفي ختام الدورة تبادل ممثلو أكاديمية الاتحاد الدولي والجهة المستضيفة الدروع التذكارية.