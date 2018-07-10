المنتخب الأولمبي يختتم معسكر هولندا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي معسكره الخارجي في هولندا، الذي استمر من 25 يونيو إلى الثامن من يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة للتحضيرات المستمرة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية، التي ستنظم في جاكرتا للفترة من 14 أغسطس إلى الثاني من يوليو المقبلين، ووصلت بعثة الأبيض الأولمبي فجر أمس، عبر مطار دبي الدولي.

وقال مشرف المنتخب الأولمبي، مترف الشامسي، إن معسكر هولندا، سار بحسب ما هو مخطط له، ووفق البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، حيث خاض المنتخب ثلاث مباريات ودية مع أندية أوروبية من روسيا وبلجيكا وهولندا، تعادل في مباراة وخسر مباراتين، مشيراً إلى أن الـ30 لاعباً الذين تم استدعاؤهم لهذا المعسكر تمت تجربتهم والزج بهم جميعاً في المباريات الودية، لمنح الفرصة للجميع لإثبات وجوده ضمن التشكيلة المقترح الذهاب بها إلى دورة الألعاب الآسيوية في جاكارتا. وأضاف: «المنتخب سيدخل في معسكر إعدادي خارجي في ماليزيا في الفترة من 30 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، بعدها سيسافر إلى جاكارتا للمشاركة في بطولة الآسياد».