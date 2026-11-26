للمرة الثانية هذا الموسم.. أندية ”لاليغا“ تكتسح دوري الأبطال بالعلامة الكاملة

فرضت أندية لاليغا حضورها في دوري أبطال أوروبا، بعدما حققت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وفياريال الفوز في مبارياتها بالجولة الخامسة، لتسجل الكرة الإسبانية العلامة الكاملة للمرة الثانية هذا الموسم، في إنجاز تكرر للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة، بعد تحقيقه للمرة الأولى في أكتوبر الماضي.

وعززت الانتصارات الخمسة موقع الفرق الإسبانية في جدول الترتيب، بوجودها جميعاً ضمن المراكز الـ24 الأولى، فيما يحتل ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس ثلاثة مراكز ضمن الثمانية الأوائل المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

وبدأت الانتصارات الإسبانية الثلاثاء، بفوز ريال مدريد على ضيفه بي إس في آيندهوفن 5-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار كبير على ملعب «سانتياغو برنابيو»، بفضل أهداف فيدي فالفيردي وجود بيلينغهام وكيليان مبابي (هدفين) وفينيسيوس جونيور، ليحافظ على العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات.

كما حقق ريال بيتيس فوزه الرابع في البطولة، بتغلبه خارج أرضه على سلوفان براتيسلافا 2-0، بفضل هدفي كوتشو هيرنانديز.

واكتملت العلامة الإسبانية الأربعاء، بفوز برشلونة على صباح 4-1 في باكو، وأتلتيكو مدريد على فايكينغ النرويجي 2-0، فيما حسم فياريال مواجهته أمام سلافيا براغ بهدف دون رد، سجله تاجون بوكانان في الدقيقة 62.

ويتربع ريال مدريد على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الرابع وريال بيتيس المركز السادس برصيد 12 نقطة لكل منهما، ليضمن الثلاثي الإسباني حتى الآن موقعه ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16. ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الـ18 برصيد سبع نقاط، وفياريال في المركز الـ24 برصيد ست نقاط، ضمن مراكز الملحق المؤهل إلى الدور التالي.

وامتدت مكاسب الأندية الإسبانية إلى التصنيف المعياري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إذ عززت الانتصارات الخمسة رصيد إسبانيا في سباق المنافسة على أحد المقعدين الإضافيين المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتشارك إسبانيا هذا الموسم بثمانية أندية في المسابقات الأوروبية الثلاث، بعدما حصلت على أحد المقعدين الإضافيين في الموسم الماضي إثر احتلالها المركز الثاني في التصنيف.