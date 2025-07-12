هرنانديز ينتقد ميلان قبل الانتقال إلى الهلال السعودي

ودع الظهير الدولي الفرنسي تيو هرنانديز الذي حسم انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم للدفاع عن ألوان الهلال بعقد لثلاثة أعوام، جمهور نادي ميلان الإيطالي حيث لعب خلال المواسم الستة الأخيرة، منتقداً في طريقه الإدارة الحالية للنادي اللومباردي.

وكتب هرنانديز في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: «لم يكن قرار الرحيل سهلا، كنت أعرف دائما أين أريد أن أكون، وكان ميلان دائما أولويتي، لكن للأسف، ليس كل شيء يعتمد عليك دائما».

وكتب في تعليق على صور له، بينها مع المدير الفني السابق الأسطورة باولو مالديني الذي أُقيل من منصبه في النادي عام 2023، وهو الإداري الوحيد الذي شكره الفرنسي بالاسم على «رؤيته وقيادته»، أن «التوجه الذي اتخذه النادي وبعض قراراته الأخيرة!.. لا يحترمون القيم التي دفعتني للانضمام إليه».

والتحق هرنانديز بميلان في يوليو 2019 في طريقه لخوض 262 مباراة بألوان الفريق اللومباردي، سجل خلالها 34 هدفا ومرر 45 كرة حاسمة.