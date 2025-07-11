شابي ألونسو يتطلع إلى «البدء من الصفر» بعد الصفعة القاسية

يتطلّع مدرب ريال مدريد، شابي ألونسو، إلى «البدء من الصفر» مع فريقه في الموسم المقبل، بعد أن تلقى فريقه صفعة قاسية بخسارته المذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في نصف نهائي مونديال الأندية.

علّق ألونسو بعد خسارة فريقه «باريس سان جيرمان فريقٌ بُني على فترة طويلة، أما نحن فبدأنا للتو». وأضاف ألونسو «لدينا مجال كبير للتحسين، وهناك العديد من الأمور التي نريد القيام بها بشكل أفضل».

وتابع «علينا أن نقوم بعملية انتقاد ذاتية، وهذه الخسارة ستساعدنا في المستقبل على المنافسة بمستوى أفضل بكثير».

وعُيّن ألونسو مدرباً لريال مدريد في أواخر مايو الماضي، خلفاً لكارلو أنشيلوتي بعد عامين ونصف العام من النجاح مع باير ليفركوزن الألماني.

وأنهى ريال مدريد الموسم وصيفاً لبرشلونة في الدوري الإسباني وكأسها المحلية، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي.