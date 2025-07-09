تشيلسي يحجز مقعده في نهائي كأس العالم للأندية

قاد الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو فريقه تشيلسي الإنجليزي إلى حجز مقعد في نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى فريقه السابق مواطنه فلوميننسي 2-0 الثلاثاء في نيويورك، في أول مشاركة له بقميص الـ«بلوز».

وأرسل بيدرو (23 عاماً) الذي انتقل إلى تشلسي قبل ستة أيام فقط قادما من برايتون، فريقه الجديد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و56، بانتظار معرفة خصمه بين ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي اللذين يلتقيان الأربعاء.

وجاءت ثنائية البرازيلي بيدرو (23 عاماً) ليعلن اللاعب عن نفسه بقوة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه يوم الأربعاء الماضي قادماً من برايتون في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.

ووضع تشيلسي اليوم نهاية لسلسلة مفاجآت فلومينينسي الذي خاض البطولة وسط توقعات بخروجه من دور المجموعات لكنه خالف كل التوقعات تحت قيادة المدرب ريناتو غاوتشو.

وأطاح فلومينينسي بإنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر ثم تغلب على الهلال السعودي في دور الثمانية، لكن مغامرته انتهت اليوم بالخسارة أمام تشيلسي على ملعب ميتلايف.

وحقق تشيلسي بداية قوية في المباراة وتقدم في الدقيقة 18 عندما انطلق بيدرو نيتو على الجهة اليسرى ومرر عرضية تصدى لها الدفاع لكن الكرة وصلت إلى جواو بيدرو الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية العليا اليسرى من الشباك.

وأشار الحكم لركلة جزاء لفلومينينسي في الدقيقة 35 بداعي تصدي تريفوه تشالوبا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، استغل بيدرو تمريرة من إنزو فرنانديز وأضاف الهدف الثاني له ولتشيلسي الذي بات يقف على بعد خطوة واحدة من منصة التتويج رغم شكاوى مدربه إنزو ماريسكا المتواصلة بداية من الطقس حتى جدول المباريات في البطولة التي تقام للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقاً.