الكرواتي راكيتيتش يتخذ قراره.. "حان وقت الوداع"

أعلن الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش، الذي قضى معظم مسيرته مع برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، اعتزاله كرة القدم الإثنين بعمر 37 عاما.

وكتب راكيتيتش في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مسيرته "كرة القدم، لقد منحتني أكثر مما حلمت به. لقد منحتني الأصدقاء والمشاعر والفرح والدموع".

وأضاف "الآن حان وقت الوداع. لأنه حتى لو ابتعدت عنك، فأنا أعلم أنك لن تبتعد عني أبدًا. شكرًا لك يا كرة القدم. على كل شيء".

بدأ راكيتيتش مسيرته مع بازل السويسري وانتقل لاحقا إلى شالكه الالماني. خاض 106 مباريات مع كرواتيا وكان أساسيًا عندما خسر منتخب بلاده نهائي مونديال 2018 امام فرنسا.