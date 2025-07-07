المكسيك تقبض على الكأس الذهبية في أميركا

حافظت المكسيك على لقبها وتوّجت بلقب مسابقة الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) للمرة العاشرة القياسية، بعد فوزها الأحد على الولايات المتحدة 2-1 في هيوستن.

وحُسم فوز المكسيك برأسية قائد المنتخب ولاعب وسط وست هام الإنجليزي، إدسون ألفاريس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 أمام منتخب أميركي يفتقر إلى الخبرة ويعاني من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

وعلى الرغم من ذلك، افتتح لاعبو المنتخب الأميركي التسجيل برأسية من كريس ريتشاردز في الدقيقة الرابعة.

وكانت هذه واحدة من الفرص الخطيرة القليلة للمنتخب الأمريكي خلال شوط أول سيطر عليه المنتخب المكسيكي الذي حصل على التعادل عبر المخضرم راؤول خيمينيس (34 عاما)، بعد تمريرة بينية من مارسيل رويز في الدقيقة 27.

مهاجم فولهام الإنجليزي الذي كان صاحب هدف التأهل إلى النهائي أمام هندوراس (1-0)، كرّم بعد هدفه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، حيث ارتدى قميصا يحمل الرقم 20 واسمه. وكان جوتا، زميله السابق في ولفرهامبتون، توفي الأسبوع الماضي مع شقيقه أندريه في حادث سير في إسبانيا.

وقال خيمينيس بعد المباراة: "كان زميلا رائعا لمدة عامين في وولفز بين 2018 و2020. كنا نرى بعضنا كثيرا، وتقاسمنا لحظات رائعة هناك، وكنا من العناصر الأساسية في النتائج الجيدة للفريق، بما في ذلك الصعود إلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "من الصعب جدا تلقي هذا الخبر عن شخص كان قريبا جدا وصديقا جيدا".

وبعد سبع دقائق من الوقت بدل الضائع، تمكن منتخب المكسيك من رفع الكأس للمرة العاشرة، وهو رقم قياسي في المسابقة السنوية التي تجمع أفضل المنتخبات في اتحاد الكونكاكاف.

وقد أُقيمت المباراة النهائية أمام نحو 71 ألف متفرج في ملعب "إن آر جي" في هيوستن، وكانت الثامنة بين هذين البلدين الخصمين اللذين ينظمان إلى جانب كندا، كأس العالم 2026.