كسر في الشظية.. نجم بايرن ميونخ يتعرض لإصابة مروعة (فيديو)

تعرض اللاعب جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ الألماني، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي مساء السبت في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2، وودع منافسات كأس العالم للأندية.

خسائر بايرن ميونخ لم تتوقف عند هذا الحد بعدما تأكد غياب لاعبه موسيالا لمدة طويلة بسبب إصابة مرعبة تعرض لها إثر التحام مع جيان لويغي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في الشوط الأول واضطر لمغادرة ملعب المباراة.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن موسيالا تعرض إلى إصابة بكسر في شظية القدم اليسرى وتهتك في الأربطة.

وبحسب الصحيفة فإن موسيالا سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 5 أشهر قادمة بسبب هذه الإصابة الخطيرة.

ويغيب نجم بايرن ميونخ عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل بحسب التقديرات الأولية وهو ما يعد ضربة قاسية للفريق الألماني.