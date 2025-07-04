الأسطورة شيكابالا يعلن اعتزال كرة القدم نهائياً

أعلن نجم نادي الزمالك، عبدالرازق شيكابالا، اعتزال كرة القدم، عبر برنامج الكورة مع فايق على إم بي سي مصر 2، بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات.

قال شيكابالا: "مسيرتي انتهت مع نادي الزمالك".

وظهر شيكابالا في لحظة إعلانه الاعتزال باكياً بشكل هستيري.

ويعتبر شيكابالا 39 عاماً، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأكثر شعبية بين جماهير الزمالك، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 2002 وتألق بمهاراته الفردية الاستثنائية ورؤيته الثاقبة في الملعب.

وقضى شيكابالا معظم مسيرته الكروية في صفوف "القلعة البيضاء"، محققاً العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي.

وعلى الرغم من فترات احتراف قصيرة خارج مصر، إلا أن شيكابالا ظل وفياً لنادي الزمالك، ليعود في كل مرة ليقود الفريق ويساهم في تحقيق الإنجازات.

ومثّل شيكابالا منتخب مصر في عدة مناسبات، وشارك في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 2010.