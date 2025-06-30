ركلات الترجيح تنقذ أميركا من كوستاريكا

أنقذت ركلات الترجيح منتخب الولايات المتحدة من الخروج المبكر، ومنحته بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، عقب فوزه المثير على منتخب كوستاريكا.

وحسم المنتخب الأميركي اللقاء لصالحه بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في المواجهة التي أقيمت ضمن دور الثمانية للمسابقة القارية المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا.

وبادر المنتخب الكوستاريكي بالتسجيل مبكراً عن طريق فرانسيسكو كالفو من ركلة جزاء في الدقيقة (12)، لكن دييغو لونا أدرك التعادل للأميركيين، بعد أن عوض ركلة الجزاء التي أهدرها زميله مالك تيلمان في الدقيقة (37).

وفي الشوط الثاني، عزز ماكسيمليان أرفستين تقدم المنتخب الأميركي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (47)، قبل أن يعيد ألونزو مارتينيز منتخب كوستاريكا إلى أجواء اللقاء بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة (71)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.

وضرب المنتخب الأميركي موعداً في نصف النهائي مع منتخب غواتيمالا، الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كندا بركلات الترجيح في وقت سابق من اليوم ذاته.

وسيواجه الفائز من لقاء أميركا وغواتيمالا في المباراة النهائية للبطولة، الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المكسيك وهندوراس.