بنفيكا يجدد عقد أوتامندي قبل مواجهة تشلسي

جدد بنفيكا البرتغالي عقد مدافعه الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتامندي لعام إضافي حتى يونيو 2026، بحسب ما أعلن النادي الجمعة قبل ساعات من مواجهة تشلسي الإنكليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وبموجب العقد الجديد، سيخوض أوتامندي، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في 2022، موسمه السادس مع فريق "النسور".

وقال اللاعب البالغ 37 عاما في مقطع فيديو نشره بنفيكا للإعلان عن التجديد "ما زلت أملك نفس الطموح ونفس الدافع كعادتي. نحن معا، دائما ندافع عن الشعار الذي يمثلنا، وسنقاتل بكل ما لدينا".

ويُعد أوتامندي قائد الفريق، وقد سجل 15 هدفا في 231 مباراة بقميص بنفيكا الذي تُوّج معه بلقب الدوري في موسم 2022-2023.

وكان بنفيكا تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية متصدرا للمجموعة الثالثة، متفوقا على بايرن ميونيخ الألماني، وسيواجه تشلسي السبت في شارلوت في مباراة حاسمة للتأهل إلى ربع النهائي.