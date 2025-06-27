تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي.. راتب خيالي

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تفاصيل عقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديد مع نادي النصر السعودي الذي ينتهي عام 2027.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب السنوي للاعب يبلغ 200 مليون يورو (860 مليون درهم)، ولم ينتهي الأمر عن هذا الحد، إذ يشمل عقد «الدون» حصوله كذلك على 15٪ من أسهم نادي النصر، وايضا على 28 مليون يورو (120 مليون درهم) كمكافأة توقيع، فيما سيحصل على 90,000 يورو (387 ألف درهم) عن كل هدف يسجله، بجانب حصوله على 45,000 يورو (194 ألف درهم) عن كل تمريرة حاسمة،‏ وكذلك 10 ملايين يورو (43 مليون درهم) حال التتويج بالدوري، فيما سيحصل على 5 ملايين يورو (22 مليون درهم) إذا تصدّر قائمة الهدافين.

كما شمل عقد رونالدو حصوله تخصيص 16 موظفاً لخدمته على مدار 24 ساعة، بجانب ‏ 4 ملايين يورو (17 مليون درهم) لتغطية مصاريف طائرته الخاصة.

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