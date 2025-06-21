صلاح يتقدم المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

تقدم المهاجم المصري محمد صلاح، أمس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعد قيادته ليفربول إلى إحراز لقب الدوري.

ولعب صلاح (33 عاماً) دوراً رئيساً في إحراز الفريق الأحمر لقب «بريميرليغ»، بعد تسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

واختير «الفرعون» المصري أفضل لاعب من قبل جمعية المحررين الرياضيين، ضامناً نحو 90% من الأصوات، وهو أكبر فارق خلال القرن الحالي، ما يعني أن طريقه لنيل الجائزة الثانية سيكون مفروشاً بالورود.

وإلى جانب صلاح الذي نال الجائزة مرتين سابقاً في 2018 و2022، وردت في القائمة أسماء زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، والشاب كول بالمر (تشلسي)، ومهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر أيزاك، ولاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش.

وأحرز بالمر جائزة أفضل لاعب صاعد من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2023-2024، فيما برز رايس في وسط أرسنال، إذ سجل تسعة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 52 مباراة في مختلف المسابقات.

أما أيزاك، فبصم على 23 هدفاً، مساهماً في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا، وإحراز فريقه أول لقب منذ 56 عاماً، بعد التتويج بكأس الرابطة، بينما سجل فرنانديش ثمانية أهداف مع مانشستر يونايتد و10 تمريرات حاسمة.

ويُقام حفل توزيع الجوائز بمانشستر في 19 أغسطس.