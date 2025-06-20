نجم شباب الأهلي يقهر بطل أوروبا في مونديال الأندية

قاد نجم شباب الأهلي السابق إيغور جيسوس بوتافوغو إلى تحقيق انتصار تاريخي على باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا بهدف دون رد على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وتكبّد حامل لقب أربعة ألقاب هذا الموسم، خسارته الأولى بعد ستة انتصارات في مختلف المسابقات، بفضل هدف إيغور جيسوس (36) الذي صعد بفريقه إلى صدارة المجموعة بعدما سجل هدف الفوز أيضا على سياتل ساوندرز الأميركي 2-1 في الجولة الأولى.

وكان يُنتظر أن يحقق سان جرمان فوزا جديدا بعد ذلك الكاسح على أتليتكو مدريد الإسباني 4-0 في الجولة الأولى، ومواصلة هيمنته على ساحة كرة القدم بعد تتويجه بألقاب الدوري والكأس والسوبر المحليين، ثم دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في النهائي.

لكن الفريق الباريسي دفع ثمن عدم اعتماد مدربه الإسباني لويس إنريكي على عدد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلته، ولم يتمكن من العودة بعد التبديلات في الشوط الثاني في ظل الاستبسال الدفاعي من الفريق القادم من ريو دي جانيرو.

وبادر سان جرمان بالهجوم عبر جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا بتسديدة مقوّصة تصدى لها الحارس جون فيكتور (2)، ثم حاول اللاعب نفسه ومن النقطة عينها لكن هذه المرة كانت تسديدته بعيدة عن المرمى (6).

ردّ أرتور بتصويبة بعيدة أمسكها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (7)، فيما حاول ديزيريه دويه من الجانب المقابل من مكان بعيد إلا أن تصويبته وصلت إلى المدرجات (8).

وخسر كفاراتسيخيليا الكرة في ملعب بوتافوغو الذي انطلق لاعبوه بهجمة وصلت إلى الفنزويلي جيفرسون سافارينا، لعبها نحو جيزوس الذي مرّ من بين مدافعي سان جرمان، مواطنه لوكاس بيرالدو والإكوادوري ويليان باتشو، مسددا كرة غيّرت اتجاهها بعدما ضربت بالأخير إلى يمين دوناروما (36).

في الشوط الثاني حاول أليكس تسجيل الثاني لكن تسديدته كانت ضعيفة بين يدي الحارس الإيطالي (49).

وكاد بيرالدو يكفّر عن خطأه بتسجيل التعادل برأسية إثر كرة لعبها البرتغالي فيتينيا من ركلة حرة، لكن الحارس منعه من ذلك (51).

وردّ سافارينو برأسية أيضا ارتطمت بالأرض قبل أن تصل إلى دوناروما (53).

وأجرى إنريكي أربعة تبديلات دفعة واحدة، فأشرك كل من البرتغاليين جواو نيفيش ونونو منديش، برادلي باركولا والإسباني فابيان رويس (56).

وجرّب الظهير المغربي أشرف حكيمي حظّه من ركلة حرة مباشرة بعيدة علت فوق المرمى (60).

وسجل باركولا هدفا لم يُحتسب بداعي التسلل (79)، فيما لم تكن المحاولات الباقية حتى نهاية الوقت الأصلي مجدية كفاية لهزّ الشباك البرازيلية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، جرّب كفاراتسيخيليا من ركلة حرة فوق المرمى بقليل (90+1)، ثم فيتينا بتسديدة بعيدة علت العارضة (90+4).