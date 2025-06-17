الترجي يخسر أمام فلامنغو البرازيلي

افتتح الترجي التونسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بالخسارة أمام فلامنغو البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

سجل هدفي الفريق البرازيلي، خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17، ولويز أراوخو في الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة فاز تشيلسي على لوس أنجلوس بالنتيجة نفسها (2-0).

وبذلك تساوى تشيلسي مع فلامنغو في الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى الترجي مع لوس أنجلوس من دون رصيد من النقاط.