غاتوزو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا

عُيّن الدولي السابق جينارو غاتوزو مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا في كرة القدم خلفا للوتشانو سباليتي كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

وقال الاتحاد في بيان "انه رمز لكرة القدم الإيطالية، احترافيته وخبرته هامتان لمواجهة التحديات المقبلة".

وأضاف "يدرك تماما أهمية الهدف الذي نريد تحقيقه. أريد أن أشكره على تصميمه لقبول هذا التحدي".

يذكر أن المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 4 مرات، غاب عن النسختين الأخيرتين لكأس العالم في روسيا عام 2018 وفي قطر بعدها بأربع سنوات.

ودفع سباليتي ثمن خسارة فريقه القاسية أمام النروج 0-3 في 6 يونيو الحالي ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى مونديال عام 2026.

كان غاتوزو أحد أفراد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006.

وكان سباليتي استلم تدريب منتخب ايطاليا في أغسطس عام 2023 بعد رحيل روبرتو مانشيني لتدريب منتخب السعودية، ولم يحقق الفوز سوى 12 مرة في 24 مباراة مقابل 6 تعادلات مثلها هزائم (50 في المئة) أي أحد أسوأ السجلات في تاريخ مدربي المنتخب. وحده تشيزاري برانديلي حقق نسبة أدنى منه (41 في المئة) بين عامي 2010 و2014.

وخاض المنتخب الايطالي مباراتين حتى الأن من أصل 8 له في تصفيات المونديال، فخسر امام النروج، قبل ان يفوز على مولدوفا 2-0.

لم يكن غاتوزو الخيار الاول للإتحاد الايطالي اذ رفض كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي تباعا تولي هذا المنصب.

ولا يتضمن سجل غاتوزو التدريبي سوى لقب واحد مع نابولي الذي قاده الى احراز كأس إيطاليا عام 2020.

سبق له الاشراف على تدريب فريقه السابق ميلان (2017-2019)، وفالنسيا الإسباني (2019-2021) ومرسيليا الفرنسي (2023-2024) وهايدوك سبليت الكرواتي.