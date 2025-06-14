ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتس مقابل 157 مليون دولار

وافق ليفربول الإنجليزي على صفقة قياسية للنادي بقيمة تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، حسب ما أفادت تقارير عدة، أمس الجمعة.

وسيدفع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مبلغاً أولياً قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزاً بشكل كبير الرقم القياسي للنادي، ولكن مع الإضافات المتعلقة بالأداء، في حال تحقيقها، ستجعله رقماً قياسياً بريطانياً محتملاً.

وقد يتجاوز إجمالي إنفاق ليفربول على اللاعب الألماني الدولي البالغ 22 عاماً مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني الذي وافق تشلسي على دفعه لبرايتون عام 2023، مقابل الحصول على صفقة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي رفض الانتقال إلى أنفيلد حينها.

وكلف لاعب الوسط كايسيدو تشلسي مبلغاً أولياً قدره 100 مليون جنيه إسترليني، وقد يرتفع إلى 115 مليون جنيه إسترليني.