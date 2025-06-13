رسمياً.. السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026

تستضيف قطر والسعودية مباريات ملحق (الدور الرابع) التصفيات الآسيوية المؤهل الى كأس العالم 2026 في أكتوبر حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة.

ويشارك في الملحق ستة منتخبات بينها خمسة عربية أنهت الدور الثالث من التصفيات الأسيوية في المركزين الثالث والرابع، وهي: السعودية، العراق، الإمارات، عُمان، قطر وإندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع من مباراة واحدة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بعد اليابان وكوريا الجنوبية وايران والاردن واوزبكستان واستراليا.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وتقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17يوليو 2025.