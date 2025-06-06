جاسبريني مدرباً جديداً لروما

أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين جان بييرو جاسبريني مدرب جديدا للفريق لمدة ثلاث سنوات.

وغادر جاسبريني أتلانتا يوم السبت الماضي بعد تسع سنوات من توليه مسؤولية تدريب الفريق، وسيحل محل كلاوديو رانييري، المعتزل، كمدرب لروما الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل إلى الدوري الأوروبي وهي البطولة التي سبق لجاسبريني الفوز بها مع أتلانتا.

وكان رانييري (73 عاما) ثالث مدرب يتولى مسؤولية روما الموسم الماضي عندما عاد من الاعتزال ليقود الفريق، الذي بدأ فيه مسيرته كلاعب، في ولايته الثالثة ويشغل الآن منصبا استشاريا.

وأعلن جاسبريني في فبراير شباط الماضي أنه لن يجدد عقده مع أتلانتا، الذي ينتهي في يونيو حزيران الجاري رغم وجود خيار التمديد لمدة عام واحد.

وقال روما في بيان «مسيرة جاسبريني تميزت بالخطط الإبداعية والتفاني في العمل الجاد وتطوير اللاعبين بشكل استثنائي».

وأضاف «يعتقد كل من المالك وكلاوديو رانييري أن جاسبريني هو الرجل المناسب للمهمة».