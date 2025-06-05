أستراليا تضع قدما في نهائيات مونديال 2026

وضعت أستراليا قدما في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل بفوزها الثمين على ضيفتها اليابان 1-0 الخميس في بيرث في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتدين أستراليا بفوزها الرابع في التصفيات والثالث تواليا الى مدافع ملبورن سيتي عزيز بيهيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع اثر تمريرة من مهاجم ميدلزبره الانجليزي رايلي ماكغري أمام حشد غفير بلغ 57.226 متفرجا في ملعب أوبتوس.

وهو الفوز الأول لأستراليا على اليابان منذ عام 2009، فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط خلف "الساموراي الأزرق" أول المتأهلين الى النهائيات، وبفارق ست نقاط وفارق كبير من الاهداف (+8 مقابل -2) أمام السعودية الثالثة والتي تحل ضيفة على البحرين لاحقا.

وستضمن أستراليا تأهلها في حال تعثر السعودية، أما في حال فوز الاخيرة فيتأجل الحسم الى الجولة الاخيرة عندما يلتقي المنتخبان في قمة نارية في جدة في العاشر من يونيو الحالي.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري يشارك فيها أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ولم يتأهل منتخب أستراليا مباشرة إلى كأس العالم منذ عام 2014، بعد أن احتاج إلى خوض ملحق لحجز بطاقتيه في عامي 2018 و2022.