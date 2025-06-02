غوف إلى ربع نهائي "رولان غاروس" للمرة الخامسة على التوالي

بلغت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثانية عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الخامسة على التوالي بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الـ20 على العالم بنتيجة 6-0 و7-5 الاثنين.

وحسمت غوف، وصيفة نسحة 2022، المجموعة الأولى بسهولة 6-0 في 27 دقيقة بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

وقاومت ألكسندروفا بشراسة في المجموعة الثانية التي استغرقت 54 دقيقة، لكن غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2023، حسمتها في صالحها 7-5 وبالتالي المباراة في 81 دقيقة.

وهو الفوز الرابع لغوف على ألكسندروفا في خمس مواجهات جمعت بينهما.

وتلتقي غوف، البالغة من العمر 21 عاما، في الدور المقبل مع إحدى مواطنتيها ماديسون كيز، بطلة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أو هايلي بابتيست.