تصفيات مونديال 2026.. إيطاليا محرومة من خدمات بونجورنو وأتشيربي

ستُحرم إيطاليا من خدمات مدافعيها أليساندرو بونجورنو وفرانسيشكو أتشيربي في مستهل مشوارها بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 أمام النروج ومولدافيا في 6 و9 يونيو، وفقا لما أعلن الأحد الاتحاد المحلي.

وجاء في البيان الاول للاتحاد "أليساندرو بونجورنو غير متاح للمباراتين المقبلتين وسيغادر المعسكر للعودة إلى ناديه"، وذلك بسبب عدم تعافي اللاعب الذي خاض 10 مباريات دولية من إصابة في الفخذ.

وأضاف البيان "استدعى المدرب لوتشيانو سباليتي مدافع فيورنتينا لوكا رانييري بدلا منه".

في حال مشاركته، سيكون هذا الظهور الأول لرانييري (26 عاما) بقميص منتخب إيطاليا الأول بعدما سبق له أن لعب مع منتخب الشباب.

وأعلن في وقت لاحق مدرب الاتزوري في مؤتمره الصحافي بأن مدافع انتر أتشيربي رفض "تلبية استدعائه للانضمام الى المنتخب".

وقال سباليتي عن مدافعه البالغ 37 عاما (34 مباراة دولية مع هدف واحد) والذي لم يتم استدعاؤه منذ مارس 2024 "إنها ليست مشكلة بدنية، لقد كان يفكر في كل ما مر به أخيرا".

ولم يُعلن بعد عن بديل أتشيربي حيث تسعى إيطاليا للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسختين السابقتين.

وسيكون المنتخب النروجي بقيادة إرلينغ هالاند أول خصوم "الأتزوري" الجمعة في أوسلو، وهو الذي يتصدر المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بعد فوزين على إسرائيل 4-2 ومولدافيا 5-0، علما أن المنتخب الإيطالي هو الوحيد الذي لم يلعب في أول جولتين ضمن المجموعة التي تضم أيضا إستونيا.

وستستضيف إيطاليا بعد ذلك بثلاثة أيام منتخب مولدافيا في مدينة ريدجو إميليا شمال البلاد.