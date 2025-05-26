خبر سار لجمهور النصر السعودي ورونالدو

تلقى جمهور النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خبراً ساراً بعدما فاز النادي باستئناف سيمنحه ثلاث نقاط في دوري روشن لكرة القدم لينعش آماله في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، ما قد ينهي موسماً مخيباً للآمال للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القرار اليوم الإثنين، وذلك ساعات من الجولة الأخيرة للدوري ليصبح رصيد النصر في المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 70 نقطة، على بعد 10 نقاط من الاتحاد "البطل"، ونقطتين من الهلال "الوصيف".

ويحتاج فريق النصر لتحقيق الفوز على مضيفه الفتح في الجولة الختامية وتعثر منافسه الهلال بالتعادل أو الخسارة، لاحتلال المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر خسر أمام العروبة بنتيجة 1-2 في مارس الماضي، لكنه تقدم بشكوى طعن خلالها في قانونية مشاركة حارس مرمى منافسه، رافع الرويلي، لأنه لم يكن لاعبا محترفا.

وأصدر الاتحاد السعودي حكما لصالح النصر، ما يعني أيضا هبوط العروبة للدرجة الثانية.