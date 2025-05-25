فليك يثير الجدل حول مستقبل يامال في برشلونة

شدد المدير الفني لنادي برشلونة، هانزي فليك، على ثقته الكاملة في بقاء النجم الشاب لامين يامال ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن اللاعب مرتبط بالنادي عاطفياً ويحب الدفاع عن ألوانه.

قال فليك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد للحديث عن مواجهة برشلونة المرتقبة أمام أتلتيك بلباو: "أثق تماماً في لامين يامال، وهو يعلم ذلك جيداً، لاعب يعشق برشلونة، ولا شك لدي في رغبته بالبقاء هنا ولكن القرار بيده".

وتطرق المدرب الألماني إلى مساهمة لاعبي أكاديمية لاماسيا قائلاً: "اللاعبون القادمون من الأكاديمية يقدمون الكثير للفريق، يبذلون أقصى جهدهم دائماً، ربما نشاهد في مباراة الغد تشكيلًا يغلب عليه الطابع الأكاديمي، هناك شابان مميزان أتابعهما عن قرب، وأتطلع لرؤيتهما ضمن الفريق الموسم المقبل".

وفي حديثه عن المدافع رونالد أراوخو، أوضح فليك أن اللاعب وقع بالفعل على عقد جديد مع النادي، قائلاً: "أراوخو باقٍ معنا، صحيح أن موسمه كان صعباً في بدايته، لكنه نجح في العودة بشكل قوي، إلى جانبه قدم كل من إنييجو مارتينيز وباو كوبارسي موسماً مميزاً، لكن أراوخو يمتلك إمكانيات هائلة ستفيدنا مستقبلاً".

وكشف فليك عن موعد انطلاق تحضيرات الفريق للموسم المقبل، وأوضح أن البداية ستكون 13 يوليو بجلسات تدريبية خفيفة، على أن يبدأ العمل الجاد في اليوم التالي الإثنين.

وتحدث فليك عن الفترة التي سيقضيها خلال الصيف قائلاًً: "سأحصل على إجازة مثل أي شخص آخر، بعض اللاعبين سينضمون إلى منتخباتهم الوطنية، هناك من سيكون في شتوتغارت، بالقرب من منزلي، ثم سأخذ عطلة طويلة بعدها".

وعلق على مستقبل أنسو فاتي: "مستقبل فاتي ليس بيدي، لديه عقد مع النادي، وسيكون صاحب القرار النهائي، عندما يحين الوقت سنتحدث سوياً، لكن القرار أولاً وأخيراً يعود له".

وعن أسلوب اللعب الذي سيتبعه برشلونة تحت قيادته، قال: "هناك تغيير قادم بلا شك، أسلوب اللعب كان واضحاً في الفترة الماضية، وستلاحظون بأنفسكم الاختلاف في الموسم الجديد".