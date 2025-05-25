88 مليون دولار سنوياً من الهلال السعودي إلى فرنانديز

كشفت تقارير إعلامية كواليس العرض المقدم من الهلال السعودي للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

قال الإعلامي ساشا تافوليري عبر حسابه على منصة إكس إن فيرنانديز وافق على اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وتابع: "قد ينضم الدولي البرتغالي إلى الهلال قبل كأس العالم للأندية، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية".

من جانبه، قال موقع "غيف مي سبورت" أن العملاق السعودي عرض 65 مليون إسترليني على اللاعب البالغ 30 عاماً كراتب سنوي.

وأضاف أن الهلال مستعد إلى دفع 100 مليون إسترليني للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وتابع: "يجهّز الهلال عرضاً مالياً مغرياً من أجل إقناع فيرنانديز بالانضمام إليه حيث يخطط لمنحه راتباً أسبوعياً يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (950 ألف دولار)، بالإضافة إلى مكافآت أخرى ليصل الراتب السنوي إلى 88 مليون دولار".