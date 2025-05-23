رونالدو يبيع حصته في نادي بلد الوليد الإسباني

أعلن ناي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، إن اللاعب البرازيلي السابق رونالدو، سيبيع حصته في النادي.

وذكر بلد الوليد، الذي سيلعب في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، في بيان إنه تلقى إخطارا من رونالدو بإتمام صفقة بيع إلى "مجموعة استثمارية من أمريكا الشمالية بدعم من صندوق أوروبي".

وذكر النادي أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

واستحوذ رونالدو على 51 في المئة من أسهم نادي بلد الوليد في 2018.

واحتجت جماهير بلد الوليد على أداء الفريق هذا الموسم وطالبت رونالدو ببيع الجزء الذي يمتلكه من النادي بسبب أداء الفريق في الدوري الإسباني. وقضى الفريق أغلب فترات الموسم الماضي في قاع الترتيب وكان أول فريق يهبط من الدوري.