الزمالك يضم 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية.. تعرف عليها

كشفت صحيفة المصري اليوم أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك تواصل محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، من أجل المنافسة على بطولتي الدوري والكونفدرالية بعد أن خرج "الأبيض" خالي الوفاض هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن اللجنة تعمل برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعضوية كل من عمرو الجنايني وحازم إمام وأحمد حسام "ميدو".

وتابعت أن لجنة التخطيط أوصت بالتعاقد مع 10 لاعبين في الموسم المقبل، وهم كالتالي:

1- محمد ممدوح مهاجم حرس الحدود

2- محمد بن شرقي لاعب غزل المحلة

3- علي زعزع لاعب مودرن سبورت

4- طارق حامد الذي أنهى تعاقده مع ضمك السعودي

5- كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي

6- دالا مهاجم الوكرة القطري

7- أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا

8- عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي

9- هادي رياض، مدافع فريق بتروجت

10- حارس مرمى، ولكن لم يتم التوصل إلى اسم بعينه حتى الآن.

وشددت أن مسؤولي نادي الزمالك ينتظرون تحديد الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق في الموسم المقبل، أو الاستقرار على استمرار أيمن الرمادي، لاتخاذ رأي الجهاز في القرار النهائي بخصوص الصفقات الجديدة.