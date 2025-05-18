سبورتينغ لشبونة يحتفظ بلقب الدوري البرتغالي

توج سبورتينغ بطلاً للدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة 21، بعد فوزه 2-0 على فيتوريا غيمارايش في الجولة الختامية من المسابقة، والتي حسم فيها صراعي اللقب والهبوط.

تقدم حامل اللقب في النتيجة بعد مرور 55 دقيقة بهدف بيدرو غونكالفيس، قبل أن يضاعف فيكتور جيوكيريس النتيجة في وقت متأخر.

وبهذا يرتفع رصيد لشبونة إلى 82 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه المحلي بنفيكا الذي تعادل 1-1 مع مضيفه براغا الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وتعادل سبورتينغ لشبونة وبنفيكا 1-1 في الجولة قبل الأخيرة ليتساويا في عدد النقاط، لكن سبورتينغ يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة إذ فاز في لقاء الدور الأول 1-0 في ديسمبر (كانون الأول)، وكان في حاجة لمعادلة نتيجة غريمه ليحسم اللقب.

وفاز سبورتينغ بالدوري مرتين توالياً لأول مرة، منذ أن حصده أربع مرات متتالية في الفترة من 1951-1954.

وهبط بوافيستا وفارينسي من دوري الدرجة الأولى، بينما سيواجه إيه.في.إس صاحب المركز 16 فريق فيزيلا، الذي احتل المركز الثالث في الدرجة الثانية، في الملحق.