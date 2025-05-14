ابنة مارادونا تكشف عن قاتل والدها.. "تمثيلية لعزله في مكان مظلم"!

كشفت ابنة أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، جيانينا مارادونا عن المتسبب في وفاة والدها الذي رحل عن العالم عام 2020 عن عمر ناهز الـ60 عاماً.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الشهادة التي أدلت بها ابنة مارادونا في محاكمة سبعة من أفراد الطاقم الطبي المتهم في القضية، قولها: "صحة والدي تدهورت بشكل واضح بعد عودته إلى المنزل عندما أنهى العملية الجراحية (ورم في الدماغ)، وأحمل المسؤولية تماماً للطبيب الخاص ليوبولدو لوكي لعدم قدرته على شرح العلاج الذي كان يتلقاه والدي".

وأوضحت: "أخبرت لوكي أن والدي بدا تائها، وأنه لم يكن سعيدًا، ولم يكن قادرًا على المشي. وكان يردّ عليّ بأن حالته تمرّ بأيام جيدة وأخرى سيئة".

وتابعت جيانينا: "عندما زرته في المنزل، كان ينظر إلينا لكنه لم يكن يستوعب ما يدور. سألته إن كان يشعر بخير، فقال لا، إنه يشعر بالسوء".

وكان مارادونا قد أمضى فترة من التعافي في العناية المركزة في عيادة أوليفوس بين 4 و11 نوفمبر 2020، قبل أن يُنقل إلى منزل خاص حيث توفي بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يقرر ثلاثة قضاة ما إذا كان المتهمون مذنبين بتهمة القتل غير العمد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 سنة.

وأكملت ابنة مارادونا: "الطبيب لم يكن قادراً على شرح أسباب التدهور الصحي، وكلما سألته لماذا تزداد حالة والدي سوءا، لم يكن لديه إجابة واضحة أو يقينية حول العلاج الذي يتلقاه".

وأشارت جيانينا إلى أن "قرار الرعاية المنزلية كان قد اقتُرح من قبل لوكي، بالإضافة إلى الطبيبة النفسية أغوستينا كوساشوف، والأخصائي النفسي كارلوس دياز.. في البداية لم أكن مقتنعة بالخيار، لكنني قررت أن أثق بهم، لأنهم كانوا مسؤولين عن متابعة صحة والدي. الآن، عندما أنظر إلى الوراء، أشعر أن الأمر كان مجرد تمثيلية لعزله في مكان مظلم".