لامين جمال "المستفز" يراوغ لاعب ريال مدريد خارج الملعب

لم يكتف النجم الأول ومعشوق جماهير برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال بمراوغة لاعبي ريال مدريد في الملعب خلال "الكلاسيكو المجنون"، الأحد، حين قاد النادي الكاتالوني للفوز 4-3 وحسم لقب الدوري الإسباني "منطقياً"، وإنما استمر في هوايته خارج الملعب بتوجيه ضربات لاذعة للاعبي الفريق الملكي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر لامين جمال على "إنستغرام" صوراً من احتفاله بهدفه المذهل في "الكلاسيكو"، وكتب ساخراً: "لا تنس الإعجاب بهذه الصورة أيضاً "، في إشارة مبطنة إلى لاعب ريال مدريد بيلينغهام الذي كان قد سخر من لامين عقب خسارة برشلونة من إنتر الإيطالي بدوري أبطال أوروبا مبدياً إعجابه بصورة ظهر فيها المدافع الإيطالي باستوني مشدداً الرقابة على لامين وأسقطه أرضاً في إحدى الهجمات.

ولم يسمح لامين بمرور إعجاب بيلينغهام بمشهد سقوطه في لقطة الإنتر وتفنن في إيذاء مشاعر لاعب ريال مدريد، بنشر احتفاليته بهدف في مرمى الحارس تيبو كورتوا والذي أسهم في "الريمونتادا الكاتالونية" من 0-2 إلى 4-3، بعد ملحمة كروية نادرة من حيث غزارة الأهداف وتقلبات أحداثها.

ولا يعتبر الاستفزاز الأول من لامين جمال لريال مدريد عبر منصات التواصل، إذ نشط اللاعب الشاب قبل مباريات "الكلاسيكو" الأخيرة وبث عدداً من المنشورات التي توعد فيها الريال بالفوز والمدهش أنه أوفى بكل وعوده وخرج منتصراً في المباراة الأربعة الأخيرة في الدوري ذهاباً وإياباً وبكأس إسبانيا وكأس السوبر دون أن يترك شيئاً لنجوم النادي الملكي.