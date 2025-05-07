موعد مباراة الحسم بين باريس سان جيرمان وأرسنال .. والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، حيث يحتضن لقاء الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وكان الفريق الباريسي نجح في الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقائق الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" بلندن.

تأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد عبور أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة إجمالية 5-4، بينما حقق أرسنال فوزا كبيرا على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويطمح المدرب الإسباني لويس إنريكي في مواصلة نتائجه المميزة مع الفريق هذا الموسم، وقيادته إلى النهائي القاري، بحثا عن التتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي.

في المقابل، يسعى أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى تعويض خسارة الذهاب وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، وتحقيق حلم جماهيره بالتتويج الأول باللقب الأوروبي الكبير، بعد أن اقترب من ذلك عام 2006.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حماسا كبيرا، إذ لم يسبق لأي من الفريقين أن فاز بلقب دوري الأبطال.



وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، التقى الفريقان في 6 مباريات سابقة، فاز أرسنال في مباراتين، وتعادلا في ثلاث، بينما فاز باريس سان جيرمان في مباراة واحدة فقط. وسجل أرسنال 7 أهداف مقابل 5 أهداف سجلها الفريق الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو والسعودية، على أن تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

التشكيلة المتوقعة:

باريس سان جيرمان (4-3-3):

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

الهجوم: باركولا، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا

أرسنال (4-3-3):

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، أوديجارد

الهجوم: ساكا، مورينو، مارتينيلي

الفائز من هذه المباراة سيواجه المتأهل إنتر ميلان، في النهائي الذي سيقام يوم 31 مايو 2025 على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، والذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج.