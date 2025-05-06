ابن كريستيانو رونالدو ينضم لمنتخب البرتغال

انضم ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لأول مرة لصفوف منتخب بلاده للشباب تحت 15 عاما، لأول مرة.

وتواجد كريستيانو رونالدو جونيور (14 عاما) الذي يلعب في صفوف النصر السعودي في قائمة مكونة من 22 لاعبا للمشاركة في بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية في كرواتيا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو بمشاركة اليابان واليونان وإنجلترا.

ونشر رونالدو (40 عاما) صورة لقائمة منتخب البرتغال تحت 15 عاما على حسابه على إنستجرام، مع رسالة تقول «فخور بك يا ابني».

ولعب كريستيانو جونيور أيضا بصفوف الناشئين بناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث لعب والده لكلا الفريقين قبل انتقاله إلى الدوري السعودي في ديسمبر 2022.