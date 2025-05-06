"فيفا" يقرر إيقاف القيد في الزمالك 3 فترات إضافية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، قراراً بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات أخرى، بسبب مستحقات مدرب الزمالك الأسبق، جايمي باتشيكو.

كان الزمالك تعرض منذ أيام لإيقاف قيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب، ويحق لباتشيكو الحصول على 880 ألف دولار.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي 2-2، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.