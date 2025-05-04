تشيلسي يفسد احتفالات ليفربول باللقب ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نجح تشيلسي في تحقيق فوز مهم في سعيه لضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك على حساب ضيفه ليفربول 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف نيوكاسل صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ويأمل تشيلسي في الموسم الأول لمدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، في العودة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الوقت الذي اقترب فيه الفريق كذلك من بلوغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز ذهابا على أرض يورجوردينس السويدي 4-1.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفربول، الذي ضمن التتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخه بالجولة الماضية، عند 82 نقطة في المركز الأول، وذلك بعد أن تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم.

وسجل إنزو فيرنانديز هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة الثالثة، وسجل جاريل كوانساه مدافع ليفربول، الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 سجل فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الوحيد، فيما أضاف كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.