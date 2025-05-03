الأهلي السعودي "زعيم آسيا"

حقق الأهلي السعودي إنجازاً تاريخياً بإحرازه باكورة ألقابه في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم عقب فوزه على كاواساكي فرونتالي الياباني بثنائية نظيفة السبت في النهائي على أرضه في جدة.

ويدين الأهلي الذي حلّ مرتين وصيفا في البطولة، عام 1986 بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني، وفي 2012 عندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 0-3، إلى هدفي البرازيلي غالينو (35) والعاجي فرانك كيسييه (41).