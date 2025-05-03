هزة أرضية في ليفربول بسبب محمد صلاح

تسببت احتفالات جماهير ليفربول بأهداف الفريق بمرمى توتنهام التي قادته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي عقب حسم المباراة بنتيجة 5-1 في حدوث زلازل صغيرة بالمدينة الإنجليزية، وفقا لدراسة أجرتها جامعة ليفربول.

وقال البروفيسور بن إدواردز، أحد مديري البحث "تسببت أهداف "الريدز" وشغف جماهيره في هزات أرضية. حماسهم كان كافياً حرفياً لتحريك الأرض".

وتسبب هدف النجم المصري محمد صلاح في هزة بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر يليه هدف ديستيني أودوجي في مرماه (1.35 درجة) ثم كودي جاكبو (1.03 درجة) وأخيراً هدف لويس دياز الذي تسبب في هزة بلغت 0.64 درجة لأنه تم إلغاؤه في البداية.

وجاءت الهزة الأكبر مع هدف أليكسيس ماك أليستر الذي وضع الريدز في المقدمة 2-1 وحسم اللقب عملياً، وبلغت قوتها 1.74 على مقياس ريختر.

وقال الدكتور فرناز كامرانزاد إنه على الرغم من أن الهزات كانت صغيرة وليست كبيرة بما يكفي للشعور بها في المدرجات، فإنها تركت "علامة" رمزية في ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.