أرتيتا يعترف.. فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي مؤلماً بالنسبة لي

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأن رؤية ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الاسبوع الماضي كان مؤلما بالنسبة له.

وفوز ليفربول الكبير على توتنهام 5-1 يوم الأحد الماضي، جعله يحقق لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد.

وفشل أرسنال بقيادة أرتيتا في تحقيق اللقب، وذلك للموسم الثالث على التوالي وحينما سئل عما إذا كان فوز ليفربول بالقب يؤلمه قال أرتيتا: «نعم بشكل كبير».

وأضاف: «أتفهم تماما أنه الفريق الأكثر تكاملا واستمرارية وكان لديهم المؤهلات لذلك، لكن الأمر مؤلم».

وتابع أرتيتا: «أود تهنئة ليفريول على ذلك وعلى ما قدموه، والطريقة التي لعبوا بها ومدى استمراريتهم وأعتقد أنهم يستحقون الفوز باللقب».

وأوضح: «لقد كانوا الفريق الأفضل وامتلكوا أفضل الإمكانيات وكان تشكيلهم ثابتا وسنحاول مجددا».