ماذا قال أرتيتا بعد سقوط أرسنال أمام باريس سان جيرمان؟.. "قادون وأكثر"

أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أن فريقه قادر على صنع لحظات خاصة في مباراة الإياب تمكنه من قلب تأخره أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي.

وسيتوجه أرسنال للعاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل لخوض مباراة الإياب وهو متأخر بهدف نظيف بعدما سجل عثمان ديمبلي هدف الفوز لسان جيرمان بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في لندن أمس الثلاثاء.

ورغم أنه تم إلغاء هدف لميكيل ميرينو، لاعب أرسنال، في الشوط الثاني بسبب التسلل، كاد غونزالو راموس، لاعب سان جيرمان البديل، أن يسجل الهدف الثاني عندما اصطدمت كرته بالعارضة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وربما وجد لاعبو أرسنال أنفسهم محظوظين بأن فرصهم في التأهل مازالت قائمة.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "نحن في منتصف المواجهة فقط، ورسائلي هي نفسها تماما كما كانت بعد فوزنا على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية. علينا الذهاب إلى باريس والفوز بالمباراة، ونحن نتمتع بالقدرة وأكثر على القيام بذلك".

وأضاف: "إذا أردت الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فعليك أن تقوم بشيء استثنائي، وسيتعين علينا فعل شيء رائع في باريس لنكون هناك. لا تزال لدينا الكثير من الفرص للوصول إلى النهائي".